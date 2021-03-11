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Gündem Bakanlıktan İstiklal Marşı’nın 100. yılına özel Galata Kulesi’nde video mapping gösterisi
Gündem

Bakanlıktan İstiklal Marşı’nın 100. yılına özel Galata Kulesi’nde video mapping gösterisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümüne özel Galata Kulesi’nde Mehmet Akif Ersoy’un fotoğraflarının da yer aldığı video mapping gösterisi hazırladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 21:02:00 -

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. yıl dönümüne özel Galata Kulesi’nde video mapping gösterisi hazırladı.

İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. kuruluş yıl dönümü için özel bir gösteri

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstiklal Marşı’nın kabulünün 100. kuruluş yıl dönümü için özel bir gösteri hazırladı. Türklerin Orta Asya’dan çıkışından günümüze kadar geçen dönemde tarihe adlarını yazdırmış önemli isimlerin yer aldığı gösteri “Mapping Show” yöntemiyle Galata Kulesi’ne yansıtıldı. Lazer gösterisi eşliğindeki şovun sonunda Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Sanat Yönetmeni Murat Karahan, İstiklal Marşı’nın ilk iki kıtasını seslendirdi.

Mehmet Akif Ersoy’un fotoğrafları kullanıldı

 

“Gururlan” sözleriyle başlayan görsel şovda, Türklerin Orta Asya’dan Anadolu’ya gelişi, Malazgirt Savaşı, İstanbul’un fethi, Çanakkale Savaşı ve 15 Temmuz görüntülerine yer verildi.

Şovda, Mustafa Kemal Atatürk, Fatih Sultan Mehmet, İkinci Abdülhamit, Onbaşı Nezahat ve Ömer Halisdemir’in görsellerinin yanı sıra Mehmet Akif Ersoy’un fotoğrafları da kullanıldı.

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