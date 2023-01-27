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Spor Bakanlık'tan Galatasaray'a dava
Spor

Bakanlık'tan Galatasaray'a dava

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Galatasaray Spor Kulübü'ne 250 bin liralık alacak davası açtı.

Yeniakit Publisher
2023-01-27 07:50:00 -
Bakanlık'tan Galatasaray'a dava

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadı’nda oynatılan tüm müsabakalarda bilet satışlarından elde edilen gelirin yüzde 7’sinin kendisine ödenmesi için Galatasaray’a 250 bin liralık alacak davası açtı.

Akşam gazetesinin haberine göre; Bakanlık’tan yapılan açıklamada, “Kullanım hakkı Galatasaray'da olduğundan, davaya konu borçtan bizzat kulüp sorumludur” denildi.

Açıklamada, "Bilet gelirlerinden elde edilen net hasılatın yüzde 7'si için şimdilik 250 bin liranın faiziyle birlikte kurumumuza ödenmesini talep ederiz” ifadeleri kullanıldı.

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