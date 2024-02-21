Bakanlıktan Galata Kulesi açıklaması!

İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmalarından dolayı 22 Şubat Perşembe gününden itibaren 1 ay süreyle kapatılacak.

Açıkalama Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.

Galata Kulesi'ne ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle 23 Şubat 2024 tarihinden itibaren bir ay süreyle ziyarete kapalı bulundurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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