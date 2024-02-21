Bakanlıktan Galata Kulesi açıklaması!
Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Galata Kulesi'nin depreme dayanıklılığını arttırmak için tadilata gireceğini, tadilat süresince de ziyarete kapatılacağını açıkladı.
İstanbul'un en önemli tarihi yapılarından biri olan Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmalarından dolayı 22 Şubat Perşembe gününden itibaren 1 ay süreyle kapatılacak.
Açıkalama Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı.
Galata Kulesi'ne ilişkin açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Galata Kulesi, depreme karşı güçlendirme ve dış cephe onarımı çalışmaları sebebiyle 23 Şubat 2024 tarihinden itibaren bir ay süreyle ziyarete kapalı bulundurulacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
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