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Gündem Bakanlıktan Eczacı Odası Başkanı Özcan'ın zam oyununa tokat gibi cevap! İlaç firmalarının sözcülüğünü yapmıştı, rezil oldu
Gündem

Bakanlıktan Eczacı Odası Başkanı Özcan'ın zam oyununa tokat gibi cevap! İlaç firmalarının sözcülüğünü yapmıştı, rezil oldu

İlaç firmalarının sözcülüğünü yaparak firmaları yılda 1 değil 4 zam isteyen ve zam oyununda başrolü üstlenen İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan, rezil oldu. Eczanelerde kalp, kanser, çocuk alerji şurupları başta olmak üzere pek çok ilacın bulunamamasına yönelik ilaç firmalarının dolar kuru güncellemesini bekleyerek piyasadan saklandığına ilişkin haberlere Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Denetim birimlerimizce tespiti halinde, firma, depo veya eczane düzeyinde ilaca erişimi engelleyici her türlü fiile karşı gerekli yaptırımlar uygulanacaktır" denildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-09 19:00:00 -
Bakanlıktan Eczacı Odası Başkanı Özcan'ın zam oyununa tokat gibi cevap! İlaç firmalarının sözcülüğünü yapmıştı, rezil oldu

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu piyasada ilaç bulunamadığına ilişkin haberlerle ilgili açıklama yaptı. İlaç firmalarının kritik ilaçlar da dahil olmak üzere pek çok ilaç için kur farkı güncellemesini beklediği haberlerine "Kur farkı nedeniyle, hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır." denildi.

Yaptırım uygulanacak

Bakanlık ilaçları piyasadan gizleyenlerin olması halinde ceza verileceğini şöyle duyurdu: "Denetim birimlerimizce tespiti halinde, firma, depo veya eczane düzeyinde ilaca erişimi engelleyici her türlü fiile karşı gerekli yaptırımlar uygulanacaktır."

Açıklamada şunlar denildi:

Son günlerde basında yer alan; döviz kurundaki yükseliş nedeniyle kritik ilaçlara erişilemediği yönündeki haberler, Kurumumuz tarafından yakından takip edilmektedir.

Bilindiği üzere; Türkiye'de ilaç fiyatları, dönemsel Avro kur değişikliğine bağlı olarak yılda bir kez güncellenmektedir. Kur güncellemesi tebliğe uygun olarak; 2022 yılının Şubat ayında yapılacaktır.

İthal edilmiş veya üretilmiş her bir kutu ilacın hareketi üretiminden eczanede satışına kadar izlenebilmektedir. Sistem üzerinden üretici-depo-eczane arasındaki ilaç akışı yani sevkiyat düzenli olarak takip edilmektedir.

Kurumumuz, piyasada bulunamadığı ileri sürülen ilaçları, İlaç Takip Sistemimizden tek tek ve detaylıca kontrol etmektedir.

Çalışmalarımızın sonucunda; söz konusu ilaçların ekseriyetinde, tedarik problemi tespit edilmemiştir.

Dolayısıyla kur farkı nedeniyle, hastalarımızın kritik ilaçlara erişemediği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kurumumuz global ve yerli firmalarla sürekli irtibat halindedir. Herhangi bir ilaçta tedarik sıkıntısı olabileceği tespit edildiğinde, gerekli önlemler tarafımızca hızla alınmaktadır.

Denetim birimlerimizce tespiti halinde, firma, depo veya eczane düzeyinde ilaca erişimi engelleyici her türlü fiile karşı gerekli yaptırımlar uygulanacaktır.

Bulunamayan ilaçlar için başvuru hattı

Hastalarımız tedarik edemedikleri ilaçlar için “[email protected]” ya da “[email protected]” adreslerine e-posta gönderebilir; 44 44 680 numaralı telefondan Kurumumuza ulaşabilirler.

Eczacı Odası Başkanı Özcan ilaç firmalarına yılda 4 defa zam istemişti

Şubat ayı sonrasında ilaçları daha yüksek fiyattan satma planı yapan ilaç firmaları, zam oyunuyla vatandaşları mağdur ederken ilaç arzını yavaşlattığı ortaya çıkmıştı.

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Şeker Pınar Özcan ise ilaç firmalarının zammı için sözcülük yapmıştı. Zam sayısı artırılarak çözüm sağlanacağı iddiasını öne süren Özcan, firmalara senede 1 değil 4 defa zam yapılmasını talep etmişti.

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