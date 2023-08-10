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Yaşam Bakanlıktan 'cinsel istismar' iddialarına cevap
Yaşam

Bakanlıktan 'cinsel istismar' iddialarına cevap

Yeniakit Publisher
2023-08-10 03:40:00 -
Bakanlıktan 'cinsel istismar' iddialarına cevap

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organlarında 'Cinsel istismara maruz bırakılan özel gereksinimli kız çocuğu devlet korumasına alındıktan sonra da yine aynı şeyleri yaşadı' başlıklı haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Haberde bahsi geçen mağdur çocuk B.A., Bakanlığımız kurum bakımına alınmasından önce cinsel istismara maruz kalmış ve bu olay nedeniyle 2020 yılından itibaren Bakanlığımızca koruma ve bakım altına alınmıştır. B.A.’ya yönelik cinsel istismar isnadı ile açılan davada sanıklar tutuklu olup yargılama devam etmektedir. Çocuğun kuruluş bakımına alındığı ilk andan itibaren ihtiyaç duyduğu tüm tıbbi ve psikososyal destek hizmetleri uzman ekiplerimiz tarafından sağlanmıştır. Rehabilitasyon süreci devam eden B.A.’nın zaman zaman kuruluştan izinsiz ayrıldığı ve her kurumdan izinsiz ayrıldığında ivedilikle kolluk birimlerine haber verilerek kuruluşa hızlıca teslimi sağlanmıştır. B.A.’nın kuruluştan izinsiz olarak ayrıldığı süreçlerde istismara uğradığına yönelik iddialar ilgili Bakanlıklarla iş birliğiyle titizlikle incelenmekte, süreç yakından takip edilmektedir. B.A.’nın hali hazırda kurum bakımında uzman ekiplerimiz tarafından rehabilitasyon süreci devam etmektedir" denildi.

Kaynak: DHA

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