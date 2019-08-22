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Bakanlıktan belediyelere uyarı! "1 ay içinde..."

Bodrum'daki inşaatın ardından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Muğla'daki belediyelere kaçak yapılarla mücadeleye dair uyarı yazısı yolladı. Yazıda, kaçak yapıların belediyeler tarafından yıkılmaması durumunda bakanlığın harekete geçeceği ve sürecin 1 ay içinde tamamlanacağı bildirildi.

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:38
Bakanlıktan belediyelere uyarı! "1 ay içinde..."

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın başlattığı kaçak yapılarla mücadele süreci hız kazandı. Bodrum koylarında 1611 konut ve 4 otelden oluşan 8 inşaat projesi önceki gün mühürlenirken, sahada çalışmalar arttırıldı.

Bakanlığın kaçak yapıların tespiti için kurduğu 100 kişilik ekip Muğla'nın her bölgesine yayıldı. Lüks villa ve otel projelerinin yanı sıra şehrin farklı bölgelerinde yapılan 3 bin 200 kaçak yapı tespit edildi. Bakanlık belediyelere 'yıkın yoksa biz yıkarız' uyarısı yaptı.

1 ay içinde süreç tamamlanacak

Bakanlık yetkililerinin verdiği bilgiye göre son 1 yılda tespiti yapılan bu yapılar için belediyelere birkaç kez ikaz yazısı gitti. Verilen sürelere rağmen 3 bin 200 kaçak yapıdan az bir kısmının yıkıldığını belirten yetkili, "Dönem dönem bu kaçak yapılar için tebligatlar belediyelere iletilmiş ve yıkımı istenmişti. Ancak istenen sonuç alınmadığını görüyoruz. Sahadaki arkadaşlarımız hepsini tespit etti. Belediyelere son bir kez daha uyarıda bulunduk ve 'bunları yıkın' dedik. Yıkım olmazsa biz yıkacağız. İmar barışını fırsat bilerek yapılan bu kaçak inşaatların hiçbirine izin verilmeyecek. 1 ay içinde bu süreç tamamlanacak" dedi.

Hürriyet'in haberine göre; Bodrum'un yanı sıra şehir genelinde teftişlerin sürdüğünü belirten yetkili Marmaris ve Fethiye'nin de mercek altına alındığını ifade etti. Hem büyük gayrimenkul firmaları tarafından geliştirilen projelerde hem de küçük çaplı inşaatlarda denetimlerin arttığını belirten yetkili, "Projenin belli yerinde imara aykırılık varsa firma gerekli yıkım ya da düzenlemeyi yapıp yoluna devam edebilir. Ancak imar barışı düzenlemesi sonrasında yapılan inşaatlarda af söz konusu olamaz" dedi. Yetkili, projeyi yapanlar ile birlikte gerekli izinleri verenlere de gerekli her türlü cezai işlem yapılacağını sözlerine ekledi.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 09:38
  1. Muğla
  2. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  3. yıkım
  4. kaçak yapılar

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