Bakanlıktan altın sahiplerine üzücü haber!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, altın ithalatında kısıtlamaların olacağını açıkladı. Bu açıklamanın üzerine ekonomistler gelecek aylarda altın işlemlerine yönelik bir çok yasaklanmanın geleceğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıllara oranla Türkiye’de cari açık rakamları oldukça düşüş göstermiş durumda. Bu yaşanılan düşüşe gerekçe olarak değişen ekonomi modeli ve işlenmemiş altın ithalatından kaynaklandığı düşünülmekte.

Altın piyasasında yeni yasaklar!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada altın anlamına yönelik kısıtlama uygulayacağını ve bu kısıtlamanın uzun süreceğini kaldırılmayacağını vurgulamıştı. Altın ve para piyasalarında uzman olan ekonomistler söz konusu açıklamaların ardından yaz aylarında altın fiyatlarında değişiklik olacağını ve altın tarafından yeni yasakların gelmesinin muhtemel olduğunu belirtti. Uzmanlar açıklamalarına emtia piyasasında ortaya uzun vadeli beklentilerin yükseliş yerinde olduğunu hatırlatarak altın sahiplerini uyardı.

Uzmanlar Mehmet Şimşek’in açıklamalarının ardından altın tarafından artık Türkiye’yi yeni şeylerin beklediğini söyledi. Daha önce İran tarafından bu uygulamanın Türkiye’yi de etkileyeceği düşünülüyor.

Altın piyasasında yeni dönem!

Ülkemizde sürekli değişen kararlar bu seferde altın tarafından gerçekleşti. Bu konularda uzman görüşleri oldukça önemli bir yere sahip. Ekonomistlerin açıklamalarına göre altın tarafından finansal piyasalarda yıl sonuna kadar sürpriz açıklamalar sık sık gelebilir. Bunun yanında yeni sisteme dayalı bir finansal piyasa bizi bekliyor yani kontrol bir noktada serbest piyasada ya da yatırımcılar da değil sistemin elinde tutan kişilerde olabilir. Ekonomistler bu fikre şuna dayanarak açıklıyorlar çünkü kuyumculuk sektöründe fiziki altın tarafında ithalat yasağı ve kutu uygulaması varken bankalardan sektör temsilcileri fiziki altını çekebiliyor. Bir noktada kural koyucu bir sistem olmuş oluyor yani o altına ne biçilirse onu almış oluyoruz.

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Diğer bir konu olan kredi risk priminde yaşanan düşüş uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarının puan artırımları ve tasarruf tedbir açıklamaları gibi olumlu açıklama geliyor. Bu durumun Türkiye ekonomisine olumlu yansıyacak ve enflasyon ile mücadele noktasında etkili olacağı düşünülmekte. Bu mekanizmanın uygulandığı taktirde düşen enflasyon rakamlarının tüm vatandaşa yansımasını beklemek öngörülüyor. En kısa sürede vatandaş olarak iyi bir ekonomik sistem bekleniyor.