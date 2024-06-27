O ifade üzerine odadan ayrıldı: Adalet Bakanından PKK destekçilerine tokat gibi cevap!

Tutuklu ve hükümlü yakınları ile DEM Parti Milletvekilli Nevroz Uysal ve Dilan Kunt'u Adalet Bakanı Yılmaz Tunç huzuruna kabul etti. Ziyaretin arkasında ise büyük bir terörist oyunu çıktı. Sözde tutuklu yakınları Bebek katili Öcalan için özgürlük talep etti!

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekilleri Nevroz Uysal ve Dilan Kunt açlık grevlerini sürdüren tutuklu yakınları ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüştü.

Görüşmeye dair edinilen bilgilere göre; bakanlık ilk başlarda görüşme için tutuklu ve hükümlü yakınlarına saat 15.00’te randevu verdi.

Edinilen bilgilere göre; görüşme başladığı gibi tutuklu yakınları ve DEM Parti Milletvekilleri, görüşmenin kayıt altına alınması için fotoğraf çekilmesini istedi. Ancak bakan, görüşme sonunda fotoğraf çekmek istediğini söyledi.

‘Sayın Öcalan’ tartışması

Bu sırada tutuklu ve hükümlü yakınlarının, “Sayın Abdullah Öcalan” demesi üzerine Tunç “Sayın” kavramına tepki gösterdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Tunç, rahatsızlığını dile getirince tutuklu yakınları, “Kürt halkı Sayın Abdullah Öcalan’ı önderi olarak görüyor. Sayın demeyeceğiz ne diyeceğiz” diyerek bebek katilini savundu. Bakan Tunç’un ise, “Bu makamda ‘sayın’ ve ‘önder’ diyemezsiniz” dedi.

Tutuklu yakınlarının Öcalan'dan 40 aydır haber alamıyoruz deyince Tunç, “Siz çocuklarınız için gelmemiş miydiniz?” diyerek, duruma karşı rahatsızlığını sürdürdü. Tutuklu yakınları ise kendi çocuklarının koşullarının İmralı tecridinden bağımsız olmadığını söyleyerek hadlerini aştı!

Bakan Tunç bunun üzerine görüşmeyi sonlandırdı