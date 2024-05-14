  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fidan'dan Avusturyalı mevkidaşına canlı yayında sert cevap

Aziz Yıldırım, Mourinho ile anlaştı! Portekizli’nin maliyeti belli oldu! Ortalıkta dolaşan fiyatlardan çok ama çok farklı…

Milli Muharip Uçak Kaan'ın maliyeti belli oldu! Ortalıkta dolaşan satış fiyatları ise bu açıklamayla sil baştan olabilir

Yer: İstanbul Havalimanı! Bebek arabasından servet çıktı

Vatandaşlar 'gizemli sesi' Naci Görür'e sormuştu: Açıklama geldi!

Avrupa ülkesinin uykularını kaçıran gelişme! Böyle duyurdular: Türk SİHA'ları füzeleri ateşledi

Aziz Yıldırım, Mourinho ile geliyor! Transfer listesi ortaya çıktı, 40 milyon euroluk yıldız tamam

Fransa ve Yunanistan işte bunu beklemiyordu! ABD, Türkiye'den satın alacak

Fondaş medyada etik ve ahlaktan eser yok! İftira manşette tekzip iç sayfada

Biri şatafat mı dedi? CHP'de biletler business, konaklama beş yıldız!
Ekonomi Bakanlık yeni nesil tarım sektörüne yönelik teşvikler veriyor
Ekonomi

Bakanlık yeni nesil tarım sektörüne yönelik teşvikler veriyor

Yeniakit Publisher
2024-05-14 17:56:00 -
Bakanlık yeni nesil tarım sektörüne yönelik teşvikler veriyor

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği (IAOM) Avrasya Başkanı Eren Günhan Ulusoy, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, Türkiye’nin tarımsal üretimdeki gücünden bahsederek, 164 ülkeye un ihracatı gerçekleştirildiğini ve bu dış satımdan yıllık 1 milyar doların üzerinde gelir elde edildiğini anlattı.

Türkiye’nin daha fazla üreterek tüketimde yerli buğdayın payını artırması gerektiğini kaydeden Ulusoy, böylece çiftçilerin daha fazla kazanacağını, un sanayisinin tamamen iç pazardan elde ettiği ham maddeyle ihracatını gerçekleştireceğini bildirdi. Ulusoy, bu yıl 21 milyon ton buğday üretimi beklediklerini dile getirerek, “2024’te yine 3.5 milyon ton civarında un ihracatıyla dünya şampiyonluğunu devam ettireceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Eren Günhan Ulusoy, tarımda sürdürülebilirliğin insan hayatının temel ihtiyaçlarından birine dokunması sebebiyle oldukça önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Hayati önem arz ediyor

“Küresel boyutta yaşanan hava koşullarındaki değişiklik ve kuraklık, artan yaşam maliyeti, pandemi ve savaşlar gıda tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini tehdit etti ve bu zincir kopma noktasına geldi. İnsanların gıdaya ulaşımındaki rolü nedeniyle tarımda sürdürülebilirlik kavramı hayati önem arz ediyor. Son yıllarda tarımda sürdürülebilirliği ve üretimi engelleyen tüm sıkıntılara karşı şirketler tarafından dijital hassas tarım araçları konusunda yatırımlar yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da birtakım uygulamalarla yeni nesil tarım sektörüne teşvikler vermeye başladı. Örtü altı üretime ve organik tarıma verilen teşvikler bu alanlardaki birkaç örnek arasında gösterilebilir. Çiftçilerimize bu desteklerden faydalanmalarını öneriyoruz.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23