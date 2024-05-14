Bakanlık yeni nesil tarım sektörüne yönelik teşvikler veriyor

Türkiye’nin daha fazla üreterek tüketimde yerli buğdayın payını artırması gerektiğini kaydeden Ulusoy, böylece çiftçilerin daha fazla kazanacağını, un sanayisinin tamamen iç pazardan elde ettiği ham maddeyle ihracatını gerçekleştireceğini bildirdi. Ulusoy, bu yıl 21 milyon ton buğday üretimi beklediklerini dile getirerek, “2024’te yine 3.5 milyon ton civarında un ihracatıyla dünya şampiyonluğunu devam ettireceğiz” değerlendirmesinde bulundu. Eren Günhan Ulusoy, tarımda sürdürülebilirliğin insan hayatının temel ihtiyaçlarından birine dokunması sebebiyle oldukça önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

Hayati önem arz ediyor

“Küresel boyutta yaşanan hava koşullarındaki değişiklik ve kuraklık, artan yaşam maliyeti, pandemi ve savaşlar gıda tedarik zincirinin sürdürülebilirliğini tehdit etti ve bu zincir kopma noktasına geldi. İnsanların gıdaya ulaşımındaki rolü nedeniyle tarımda sürdürülebilirlik kavramı hayati önem arz ediyor. Son yıllarda tarımda sürdürülebilirliği ve üretimi engelleyen tüm sıkıntılara karşı şirketler tarafından dijital hassas tarım araçları konusunda yatırımlar yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı da birtakım uygulamalarla yeni nesil tarım sektörüne teşvikler vermeye başladı. Örtü altı üretime ve organik tarıma verilen teşvikler bu alanlardaki birkaç örnek arasında gösterilebilir. Çiftçilerimize bu desteklerden faydalanmalarını öneriyoruz.”