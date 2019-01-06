Bakanlık yayınladı! Kahramanlar unutulmadı
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, "Onlar Sarıkamış şehitlerimizin torunları" başlığıyla paylaşılan videoda, kahraman Mehmetçik'in karla kaplı dağlardaki operasyonlarından görüntüler yer alıyor.06 Ocak 2019 Pazar 10:21
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından, "Onlar Sarıkamış şehitlerimizin torunları" başlığıyla video paylaşıldı.
"Vatan aşkı hiç tükenmez" ifadesinin yer aldığı videoda, terörle mücadele operasyonlarını sürdüren Mehmetçik'in karla kaplı dağlardaki görüntüleri yer alıyor.
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