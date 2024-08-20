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Gündem Bakanlık yayınladı: CHP'li belediye suçüstü yakalandı!
Gündem

Bakanlık yayınladı: CHP'li belediye suçüstü yakalandı!

Yeniakit Publisher
2024-08-20 11:41:00 -

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, CHP'nin kontrolündeki Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin atıksu arıtma tesisinin denize kabul edilebilir değerlerin üzerinde atıksu deşarjı yaptığını gösteren görüntüleri paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin atıksu arıtma tesisinin denize kabul edilebilir değerlerin üzerinde atıksu deşarjı yaptığını gösteren görüntüleri paylaştı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından işletilen atık su arıtma tesisine ait deniz deşarjı hattında, Sahil Güvenlik Komutanlığı dalış ekibince sualtı incelemesi yapıldı.

Yapılan incelemelerde hattın çıkış noktasında koyu renkli ve kirletici özellikte atık su çıkışı olduğu tespit edildi. Ayrıca aynı gün Damlataş Plajı Mevkisi'nde yağmur suyu kanalına ait deşarj noktasında da benzer görüntüler kaydedildi.

Bakanlığa gelen ihbarın ardından Antalya Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü denetim ekipleri, bölgeye sevk edildi. Tesisin, standartlara aykırı atık su deşarjı yaptığı belirlendi ve akış durduruldu.

Damlataş Plajı Mevkisi'ndeki yağmur suyu hattına kaçak bağlantılar yapıldığı tespit edildi ve bu bağlantıların kesilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
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Savcılığa suç duyurusunda bulunuldu

Söz konusu kirlilik sebebiyle Bakanlık, Antalya Büyükşehir Belediyesine 464 bin 585 lira idari para cezası uyguladı ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Öte yandan, Bakanlık ekiplerince denizden yeniden alınan numuneler analiz edildi ve deniz suyu değerlerinin normale döndüğü tespit edildi.

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