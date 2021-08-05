Bakanlık verileri çalındı iddiası... Yoksa sen mi yaptın Barış?
Cumhuriyet Gazetesi'nde kalem oynatan Barış Pehlivan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sitesinin hacklendiğini ve içerisinde bulunan verilerin çalındığını iddia etti. Şu anda hiçbir veriye ulaşılamadığını ve bakanlık ile bağlı kuruluşlar arasında resmi yazışma yapılamadığını öne süren Pehlivan açık bir kaynak göstermekten ise kaçındı. Güvendiği bir isimden hacklenmeyi ve bilgilerin çalındığını öğrendiğini söyleyen Pehlivan'ın işin içinde parmağı olup olmadığı ise merak konusu oldu.
CHP yandaşı Cumhuriyet Gazetesi'nde köşe karalayan Barış Pehlivan, yeni bir iddia daha ortaya attı.
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sitesinin hacklendiğini ve içindeki tarım ve hayvancılığa dair tüm verilerin çalındığını ileri süren Pehlivan, ayrıca bu verilerin yedeğinin olmadığını ve hackerların söz konusu veriler için fidye istediğini iddia etti.
Çok güvendiği bir isimle görüşmüş
Tarım ve Orman Bakanlığı'nda çok güvendiği bir isimle telefonda görüştüğünü ileri süren Pehlivan, hackerların "CryptoLocker" adı verilen zararlı bir yazılımla bakanlığa ait tüm verileri ele geçirdiğini yazdı.
Pehlivan, ayrıca hackerların takibi zor olan Bitcoin aracılığıyla devlet yetkililerinden fidye istediğini öne sürdü.
Tarım ve Orman Bakanlığı'na ait bilgilerin çalındığını öğrendiğini söyleyen Barış Pehlivan'ın iddiasını ispatlamak için açık bir kaynak göstermemesi ise kafalarda soru işaretlerine yol açtı.
"Çamur at izi kalsın" ve "Ya tutarsa" mantığıyla hareket eden Pehlivan'ın bu yazısı "Eğer iddia doğruysa pazarlığı kızıştırmak için mi Barış 'Yedekleri yok' algısı üretiyor?" sorusunu akıllara getirdi.