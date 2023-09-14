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Ekonomi Bakanlık uygulamayı ilk kez başlattı! Bakın kaç lira ceza kesildi!
Ekonomi

Bakanlık uygulamayı ilk kez başlattı! Bakın kaç lira ceza kesildi!

Yeniakit Publisher
2023-09-14 00:11:00 - 2023-09-14 00:11:19
Bakanlık uygulamayı ilk kez başlattı! Bakın kaç lira ceza kesildi!

Reklam Kurulu, yapay zeka ile oluşturulan tanıtımları inceleme altına aldı. Peki hangi reklamlara ve hangi gerekçeyle yaptırımlar geliyor? Bakanlık şöyle duyurdu:

 Ticaret Bakanlığı bünyesinde bulunan Reklam Kurulu, vatandaşları mağdur edici davranışlar, tüketici algısını manipüle edici filler ile birlikte gündemine ilk kez yapay zeka kullanılarak oluşturulan reklamları aldı.

Reklam Kurulu’nun 12 Eylül 2023 tarihli 337 sayılı toplantısında görüşülen 138 dosyadan 120’si mevzuata aykırı bulunarak söz konusu reklam ve ticari uygulamalar hakkında durdurma cezasının yanında 12 milyon 231 bin 507 lira idari para cezası uygulandı.

Ticari örtülü reklamlara "dur" denildi

Açıklamada, "Son dönemlerde özellikle sosyal medya mecralarından ticari reklamı yasak olan alkollü içecek tanıtımlarının yapıldığı gözlemlenmiş, Reklam Kurulu tarafından gerekli inceleme ve tespit çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda, reklamı yasak olan bir alkollü içeceğin söyleşi-sohbet formatında tasarlanmış bir içerikle, ürün adına doğrudan yer vermeden dekor üzerine yerleştirilerek ürün ismi veya görseline yer verilmeksizin ürünle özdeşleşmiş sloganların kullanılması yoluyla tanıtımı yapılmış olduğu tespit edilmiş ve söz konusu örtülü reklamlar hakkında idari yaptırım uygulanmıştır"

İstismara geçit yok!

Reklam Kurulu tarafından, bu ay gerçekleştirilen kurul toplantısında sıralama sonuçlarına ilişkin reklamlı içeriklerde “reklam” olgusunun ortalama tüketici algısını istismar edebilecek şekilde açık ve anlaşılır olma kriterini karşılamaması nedeni ile idari yaptırım uygulandı. Bakanlık, tüketicilerin karar verme süreçlerinde manipülatif fiiller sonucu mağdur edilmemesi, tüketicilere erişimde ticari ahlaka uymayan eylemlerde bulunulmaması için çalışmaları artırdı.
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