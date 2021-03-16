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Gündem Bakanlık kızını istismar eden insan müsveddesine karşı harekete geçti!
Gündem

Bakanlık kızını istismar eden insan müsveddesine karşı harekete geçti!

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Hasan Tunçlar isimli sözde bir 'baba'nın 15 yaşındaki kızını taciz edip pazarladığı ortaya çıktı. Skandal olayın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı düğmeye bastı.

Yeniakit Publisher
2021-03-16 07:17:00 -
Bakanlık kızını istismar eden insan müsveddesine karşı harekete geçti!

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Hasan Tunçlar isimli sözde bir 'baba'nın 15 yaşındaki kızını taciz edip pazarladığı ortaya çıktı.

Yayılan görüntülerde Hasan Tunçlar isimli şahsın kızını elle taciz ettiği görüldü. Tunçlar'ın Tik Tok isimli paylaşım platformunda takipçileri ile paylaştığı videoda kızı hakkında kullandığı skandal ifadelerle kızını istismar ettiği ve pazarladığı da ortaya çıktı.

Bakanlık düğmeye bastı

Skandal olayın ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Sosyal medyada, kızına uygunsuz söylem ve hareketlerde bulunan kişi ile ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının hemen ardından İl Müdürlüğü ekiplerimiz harekete geçmiştir. Çocuğumuz koruma altına alınmıştır. Bakanlığımız tarafından adli süreç takip edilecektir.

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