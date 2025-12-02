  • İSTANBUL
Sağlık

Bakanlık ifşa etti: Koruma kalkanı bal alarmı sonrası sahte bal nasıl anlaşılır merak uyandırdı... İşte uyarılar

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Bakanlık ifşa etti: Koruma kalkanı bal alarmı sonrası sahte bal nasıl anlaşılır merak uyandırdı... İşte uyarılar

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tehdit eden sahtekarlara yönelik denetimlerine devam ederken Tarım Bakanlığından şok eden ifşa sonrası uzmanlardan uyarılar geldi. Bakanlık, bu ürünlerle ilgili vatandaşları uyardı. Kış aylarında en çok faydaları paylaşılan koruma kalkanı balın sahtesi nasıl anlaşılır kamuoyunda merak edildi. Peki sahte bal nasıl anlaşılır?

Listede "Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar" ve "Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar" başlıkları altında, tüketici sağlığını riske atan markalar düzenli olarak paylaşılıyor.

Listeye Üç Yeni Ürün Eklendi!  İşte uyarılar

Son güncellemeyle birlikte biri “sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar” kategorisinde olmak üzere toplam üç ürün daha listeye dahil edildi.

Yapılan analizlerde Ravza Bal, Ecegün ve Asbal markalarına ait ürünlerde taklit ve tağşiş tespit edildi. Bakanlık, bu ürünlerin tüketilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

Sahte Bal Nasıl Anlaşılır?

Uzmanlar, sahte balı ayırt etmek için şu yöntemlere dikkat çekiyor:

Kıvam Testi: Gerçek bal yoğun ve akışkan bir yapıya sahipken, sahte bal su gibi akabilir.

Su Testi: Bir bardak suya bir çay kaşığı bal bırakıldığında gerçek bal dibe çöker, sahte bal ise kolayca çözünür.

Kâğıt Testi: Bir kâğıda damlatılan gerçek bal yayılmaz ve kâğıdı ıslatmaz; sahte bal ise kâğıdı geçirgen hale getirir.

Tüketicilere Önemli Uyarılar

Tarım ve Orman Bakanlığı, güvenilir gıdaya ulaşmak için vatandaşlara şu önerilerde bulundu:

Ambalajlı ve etiketli ürünler tercih edilmeli, ambalajı bozulmuş ürünler satın alınmamalı.

Şüpheli gıdalar için Alo 174 Gıda Hattı üzerinden ihbarda bulunulmalı.

Açılmış veya hasarlı ürünlerden numune alınamayacağı unutulmamalı.

Zayıflama, cinsel güç artırma gibi iddialarla satılan takviye edici gıdalardan uzak durulmalı; yalnızca Bakanlık onaylı ürünler kullanılmalı.

Listeye Nasıl Ulaşılır?

Güncel taklit ve tağşiş listesi, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın internet sitesinde 30 gün süreyle duyurular bölümünde erişime açık kalıyor.

Bakanlık, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin "tarladan sofraya" anlayışıyla aralıksız sürdüğünü vurguluyor.

