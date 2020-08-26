Bakanlık, İBB ve ilçe belediyesi devreye girdi! Sorun çözüldü

İstanbul’un doğal güzelliklerinden Beykoz’daki Riva Deresi için AK Partili Beykoz Belediyesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) işbirliği yaptı. Derenin kurtulması için proje hazırlanırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı da yapılan çalışmalara destek verdi. Daha önce İBB’nin mülkiyet ve yer teslimi yapmaması nedeniye Devlet Su İşleri (DSİ) ıslah çalışmalarına başlayamamıştı.

Dün Riva Deresi’ne giden AK Partili Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bölgede inceleme yaptı.

Hep beraber sorunun konuşulduğunu belirten İmamoğlu, bakanlıkların da devreye girdiğini belirterek, “El birliğiyle Riva'daki sorun kökünden temizlenmiş olacak” dedi.

AK Partili Beykoz Belediye başkanı Murat Aydın da incelemelerin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı. Çalışmanın birlikte yapıldığını vurgulayan AK Partili Başkan, “Sene sonunda bu sorun çözülecek. Ne biz, ne İBB yalnız yapabilir.”dedi. Aydın, İstanbul’da ve Beykoz’da çok önemli bir projenin kazandırılmış olacağını söyledi.