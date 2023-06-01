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Gündem Bakanlık hayali milletvekilliğinden etti! Kaybedenler kulübü
Gündem

Bakanlık hayali milletvekilliğinden etti! Kaybedenler kulübü

Yeniakit Publisher
2023-06-01 12:35:00 -
Bakanlık hayali milletvekilliğinden etti! Kaybedenler kulübü

CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Bülent Kuşoğlu, Selin Sayek Böke, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Engin Özkoç, Muharrem Erkek ve Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka, bakan olacakları gerekçesiyle Kemal Kılıçdaroğlu tarafından milletvekili adayı yapılmadı. Seçimin kaybedilmesiyle bu isimler vekilliklerinden oldu.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için CHP'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu da dahil olmak üzere önemli isimler milletvekili adayı olmadı.

Bu isimler arasında CHP'nin Merkez Yürütme Kurulu üyeleri Bülent Kuşoğlu, Selin Sayek Böke, Onursal Adıgüzel, Ahmet Akın, Engin Özkoç ve Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlıaka yer aldı.

Seçimlerin kazanılması durumunda Hukuk Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek’in Adalet Bakanı, Ahmet Akın’ın, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı,  Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka’nın, Kadın, Aile ve Çocuk Bakanı,  Genel Sekreter Selin Sayek Böke’nin Hazine Bakanı, Onursal Adıgüzel'in Bilişim Bakanı, Bülent Kuşoğlu'nun Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Engin Özkoç'un ise İçişleri Bakanı olması planlar arasındaydı.


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Seçimin kaybedilmesiyle birlikte bu isimlerin de milletvekillikleri düşmüş oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bakan yapılacak isimlerin milletvekili adayı gösterilmemesiyle ilgili Halk TV'de katıldığı programda şunları söylemişti: "6 lider olarak yazılı olmamakla beraber sözlü bir mutabakatımız oldu. Bakan olmak isteyenler milletvekili olmayacak. Çünkü parlamentoda dengeler çok hassas olabilir. Dolayısıyla bakanlar Meclis dışından olsun diye." açıklamasında bulundu.

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