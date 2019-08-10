Bakanlık harekete geçmeli!.. Aşı nakil aracında mobilya taşıdılar

yeniakit.com.tr Mersin’in Yenişehir ilçesinde, görenlerin tepkisine neden olan bir olay yaşandı.

Aşı aracında mobilya nakli

Yeniakit.com.tr WhatsApp İhbar Hattı’na ulaştırılan görüntülerde, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı Mersin Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı Nakil Aracı’nda, bir apartmandan çıkarılan mobilyaların taşındığı görülüyor.

Bakanlığın harekete geçmesi bekleniyor

Sosyal devlet anlayışıyla ön plana çıkan hükümetin, steril kalması gereken bir ortamda eşya taşınmasına müsaade etmemesi ve Sağlık Bakanlığı’nın konuyla ilgili en kısa zamanda harekete geçmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanlığı ve Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünün bilgisi dışında yapıldığı belli olan taşınma işlemi için yetkililerin harekete geçmesi ve skandala imza atan isimlerin derhal tespit edilerek haklarında işlem yapılması bekleniyor.