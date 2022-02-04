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Ekonomi Bakanlık güneşte 59 YEKA belirledi
Ekonomi

Bakanlık güneşte 59 YEKA belirledi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 32 ildeki 59 araziyi güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan etti.

Yeniakit Publisher
2022-02-04 21:01:00 -
Bakanlık güneşte 59 YEKA belirledi

Bakanlığın konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayınlandı. Buna göre, Adıyaman, Ağrı, Aksaray, Antalya, Batman, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çankırı, Çorum, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Kilis, Malatya, Mardin, Muş, Nevşehir, Osmaniye, Şırnak, Uşak, Van, Yozgat illerinde güneş enerjisine dayalı 59 YEKA belirlendi. Kararda, söz konusu alanların köşe koordinatları ve krokileri bilgileriyle alan büyüklükleri paylaşıldı.

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