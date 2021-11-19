Bakanlık erkenden harekete geçti: Kuş gribi yeniden kapıya dayandı!

Çin’de Koronavirüs salgının patlak verdiği Hubey'in komşu eyaleti Hunan’da başlayan kuş gribi (H5N1) salgını Avrupa’ya da sıçradı. Avrupa, Koronavirüs salgınının ardından şimdi de kuş gribine karşı alarm durumuna geçti.

Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE), Polonya'nın kümes hayvanı çiftliklerinde çok sayıda yüksek patojenik H5N1 kuş gribi salgını bildirdiğini duyurdu. Ülkenin doğu kesiminde dördü hindi çiftliklerinde ve biri tavuk çiftliğinde olmak üzere 5 vaka kaydedildi. Vakalardan bir diğeri ise ülkenin batısındaki hindi ve kaz çiftliğinde kayıtlara geçti.

Kuş gribi virüsü, son birkaç hafta içinde Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve Danimarka dahil olmak üzere Avrupa'da yayılıyorken Japonya’da kuş gribi salgını Fukuoka Eyaleti'ndeki bir tavuk çiftliğine sıçradı. Bu yıl tümü Kagawa Eyaleti'nde bulunan 8 farklı çiftlikte patlak veren salgının ilk kez başka bir bölgede görülmesi endişeye neden oldu. İngiltere'de kümes hayvanlarının bulunduğu bir yerde, yüksek derecede bulaşıcı kuş gribi salgını kayıtlara geçti. Salgın, İngiltere'nin ülke çapında "Kuş Gribi Önleme Bölgesi" ilan etmesinden bir haftadan kısa bir süre sonra geldi. Ülkede çiftliklere ve kuş bakıcılarına biyogüvenlik önlemlerini sıkılaştırmaları talimatı verildi.

Belirtiler: Yüksek ateş, halsizlik ve öksürük

Konuyu Sputnik’e değerlendiren Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, Türkiye’nin coğrafi olarak göçmen kuşların güzergahında bulunduğunu ve bu açıdan risk taşıdığını söyledi.

Yeni bir salgının kapımızda olmadığını ancak dikkatli olmanın faydalı olacağının altını çizen Eroğlu, “Sonuçta hastalık zoonotik bir hastalık ve insanlara bulaşma riski var. Sars, Mers, Kovid-19 gibi hayvanlardan insanlara geçen bir hastalık ama insandan insana bulaşması noktasında bilimsel bir tespit yok. Belirtilerine gelince her viral hastalıkta olduğu gibi yüksek ateş, halsizlik, öksürük gibi semptomlar yaşanabiliyor” dedi.

Kuş Gribi Koordinasyon Kurulu oluşturulacak

“İnsanlara geçmesi haline ölüm oranı yüzde 50 civarında” diye devam eden Eroğlu, alınması gereken önlemleri şöyle anlattı:

Bu oran Sars’da yüzde 10, Kovid-19’da ise yüzde 2 civarında. Tarım ve Orman Bakanlığı ile geçtiğimiz günlerde konuya ilişkin yaptığımız toplantıda ülkemizde ilk olarak 2005 yılında görülen ve 2015 yılında tekrarlayan kuş gribi için hazırlanan acil eylem planı üzerinde duruldu. Plan dahilinde kurulacak ekipler detaylıca ele alındı. Bu kapsamda da bir koordinasyon kurulu oluşturulacak ve bu doğrultuda uygulama planı hazırlanacak. Bu koordinasyon kurulunda kimlerin yer alacağı ve önlemler konusu detaylı bir şekilde masaya yatırıldı. Burada özellikle işletmelere ve köy tavukçularına önemli görevler düşüyor. Devlet kuş gribinde zarar görenlere, hayvanları telef olanlara tazminat ödemektedir. Hızlı yayılan ve mutasyona uğrayan bir virüs kuş gribi. Bu sebeple erken teşhis ve erken müdahale çok önemli. Hayvanlarda bir hastalanma ya da ölüm sözkonusu olduğu zaman en yakın Tarım İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurulması gerekiyor ki erken önlem alınsın ve karantina tedbirleri uygulansın.

Kaynak: SPUTNIK - Turan Salcı