Bakanlık duyurdu: Turuncu listeye bir çizik daha

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında 24 Haziran'da Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma özel harekat ve jandarma komando birliklerince düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin daha kimlik tespit çalışması tamamlandı.

Teröristin, sözde Dersim eyaleti batı cephe gücünde tim komutanı olarak faaliyet yürüten ve Terörden Arananlar Listesi'nde 1 milyon liraya kadar ödülle aranan turuncu kategorideki "Savaş Fırat" kod adlı Yahya Atmaca olduğu tespit edildi.

Terörist Atmaca'nın, 2011'de Tunceli'deki bir halı sahada polislere yönelik düzenlenen ve bir polis memuru ile eşinin şehit edildiği saldırının faillerinden olduğu, bunun yanı sıra birçok eylemin planlayıcıları arasında yer aldığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığı, 26 Haziran'da yaptığı açıklamada ise söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, Aranan Teröristler Listesi'nde 500 bin liraya kadar ödülle aranan gri kategorideki "Argeş" kod adlı Osman İşleyen olduğunun tespit edildiğini duyurmuştu.