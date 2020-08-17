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Aktüel

Bakanlık duyurdu! Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor

İçişleri Bakanlığı, 5 PKK'lı teröristin daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 11:47:00 -
Bakanlık duyurdu! Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, 5 bölücü terör örgütü mensubunun daha ikna yoluyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 5 bölücü terör örgüt mensubu bugün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösterdikleri belirlendi." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olan terörist sayısının 136'ya yükseldiği kaydedildi.

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