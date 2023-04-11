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Teknoloji Bakanlık duyurdu: Ertelendi
Teknoloji

Bakanlık duyurdu: Ertelendi

Yeniakit Publisher
2023-04-11 22:50:00 -
Bakanlık duyurdu: Ertelendi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İMECE uydusunun fırlatma operasyonunun bir kez daha ertelendiğini açıkladı.

Yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE’yi yörüngesine taşıyacak olan Falcon 9 roketinin operasyonundan sorumlu SpaceX firması, fırlatmanın 12 Nisan günü gerçekleştirmenin mümkün olmadığını resmi olarak bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şu an itibariyle 14 Nisan Cuma günü saat 9:48'e ertelenen fırlatmanın kesin tarih ve saati bilahare bildirilecek.

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