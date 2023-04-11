Bakanlık duyurdu: Ertelendi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İMECE uydusunun fırlatma operasyonunun bir kez daha ertelendiğini açıkladı.
Yerli ve milli yüksek çözünürlüklü yer gözlem uydusu İMECE’yi yörüngesine taşıyacak olan Falcon 9 roketinin operasyonundan sorumlu SpaceX firması, fırlatmanın 12 Nisan günü gerçekleştirmenin mümkün olmadığını resmi olarak bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, şu an itibariyle 14 Nisan Cuma günü saat 9:48'e ertelenen fırlatmanın kesin tarih ve saati bilahare bildirilecek.