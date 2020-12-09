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Gündem Bakanlık duyurdu! DHKP-C'li avukat enselendi
Gündem

Bakanlık duyurdu! DHKP-C'li avukat enselendi

DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, PKK'lı kaçakçılarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-09 21:57:00 - 2020-12-09 22:02:09
Bakanlık duyurdu! DHKP-C'li avukat enselendi

Savcı katili terör örgütü DHKP-C'ye mensup avukat Aytaç Ünsal, yurt dışına kaçmaya çalışırken enselendi.

İçişleri Bakanlığından konu ile ilgili açıklama yapıldı.

Bakanlığın açıklamasında, DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal'ın Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığı bildirildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken biri PKK'lı 3 göçmen kaçakçısıyla yakalandı."

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