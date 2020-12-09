Bakanlık duyurdu! DHKP-C'li avukat enselendi
DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, PKK'lı kaçakçılarla yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı.
Savcı katili terör örgütü DHKP-C'ye mensup avukat Aytaç Ünsal, yurt dışına kaçmaya çalışırken enselendi.
İçişleri Bakanlığından konu ile ilgili açıklama yapıldı.
Bakanlığın açıklamasında, DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal'ın Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandığı bildirildi.
Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"DHKP-C'li avukat Aytaç Ünsal, Edirne'den yurt dışına kaçmaya çalışırken biri PKK'lı 3 göçmen kaçakçısıyla yakalandı."