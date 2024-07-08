Bakanlık duyurdu! Artık kimseden para alınmayacak: Bu şekilde her yerde ücretsiz! Sevindirecek hamle

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Seyahatsever" projesi, 18-30 yaş arasındaki gençlere yaz tatillerinde büyük bir fırsat sunuyor.

Proje kapsamında, Türkiye'nin çeşitli illerindeki KYK yurtlarında ücretsiz konaklama imkanı sağlanacak. Gençler, bu sayede yeni yerler keşfedip farklı kültürel deneyimler yaşama fırsatı bulacaklar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2024 GSB Seyahatsever girişimi, gençlerin Türkiye'yi keşfetmeleri ve yaz mevsimini KYK yurtlarında ücretsiz geçirmeleri için bir imkan sağlıyor. Bu proje çerçevesinde, özellikle deprem bölgeleri dışında bulunan illerdeki 1 kız ve 1 erkek yurdu gençlere hizmet verecek şekilde düzenlendi.

DETAYLAR AÇIKLANDI

Başvuruların nasıl yapılacağına dair detaylar netleşti. Konaklama için başvurular, rezervasyon yapılacak yurda en az bir gün öncesinden 444 0 472 (ALO GSB) numarasını arayarak isim, soyisim ve T.C. kimlik numarası ile gerçekleştirilmelidir.

Seyahatsever projesi, gençlerin Türkiye'nin farklı bölgelerini keşfetmelerini ve çeşitli kültürel deneyimler yaşamalarını hedefliyor. Aynı zamanda projenin amacı, gençlerin yaz tatillerini KYK yurtlarında ücretsiz olarak geçirerek bu süreçte yeni arkadaşlıklar kurmalarına imkan sağlamak olarak belirtildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO