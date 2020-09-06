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Aktüel Bakanlık duyurdu: 91 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Aktüel

Bakanlık duyurdu: 91 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) son 10 günde toplam 91 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-06 14:23:00 - 2020-09-06 14:23:36

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) terör örgütlerine yönelik operasyonları aralıksız sürüyor.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda son 24 saatte 16 terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı, (MSB) da son 10 günde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 91'e ulaştığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"Terörle mücadeleyi etkili ve kararlı şekilde sürdüren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16, son 10 günde de toplam 91 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi."

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