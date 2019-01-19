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Bakanlık detayları paylaştı! 15 bin 213 kişiye ihraç, 74 üst düzey terörist paket

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; FETÖ ile mücadele kapsamında 15 bin 213 personel ihraç edilirken, 2018 yılı başından beri de 74 sözde üst düzey terörist etkisiz hale getirildi.

19 Ocak 2019 Cumartesi 12:38
Bakanlık detayları paylaştı! 15 bin 213 kişiye ihraç, 74 üst düzey terörist paket

Milli Savunma Bakanlığı, yeni askerlik sistemi ve gündeme dair açıklamalarda bulundu. Bakanlık'tan yapılan açıklamada yeni askerlik sitemiyle ilgili çalışmalarda sona gelindiği ve konunun Cumhurbaşkanının onayına sunulacağı söylendi.

Bakanlık konu hakkında şu açıklamaları yaptı:

15 bin 213 personel ihraç edildi

"FETÖ ile mücadele kapsamında 15 bin 213 personel ihraç edildi, 6 bin 838 personel hakkında adli, idari işlem sürüyor.

Soçi muhtırasının uygulanması başarıyla devam ediyor

Soçi muhtırasının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız, bölgede gerçekleşen provokasyonlara rağmen, başarıyla devam ediyor.

Erdoğan'ın onayına sunulacak

Yeni askerlik sistemiyle ilgili çalışma sürüyor. Çalışmaları tamamlayıp Cumhurbaşkanımızın onayına sunacağız"

 

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 12:38
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