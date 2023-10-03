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Ekonomi Bakanlık daha önce uyarmıştı! Bu ürünlerde denetim "resmen" başladı!
Ekonomi

Bakanlık daha önce uyarmıştı! Bu ürünlerde denetim "resmen" başladı!

Yeniakit Publisher
2023-10-03 16:45:00 - 2023-10-03 16:45:31
Bakanlık daha önce uyarmıştı! Bu ürünlerde denetim "resmen" başladı!

Tarım ve Orman Bakanlığı bugün süt-süt ürünleri ile yumurta işletmelerine yönelik ülke genelinde 13 Ekim tarihine kadar sürecek eş zamanlı denetime başlandığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün itibarıyla et-et ürünleri, süt-süt ürünleri ile yumurta işletmelerine yönelik ülke genelinde 13 Ekim tarihine kadar sürecek eş zamanlı denetimlerin başladığını duyurdu. Yumaklı, Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce yıl boyu gerçekleştirilen rutin denetimlere ilaveten, farkındalığın artırılması amacıyla eş zamanlı denetimler başlatıldığını anımsatarak bunlardan ilkinin 21 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde lokanta, restoran, kafe, otel gibi toplu tüketim yerlerine, ikincisinin ise 12-29 Eylül tarihlerinde kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerine yönelik gerçekleştirildiğini belirtti.

Uzmanlar görev başında

Bugün itibarıyla da et-et ürünleri, süt-süt ürünleri ve yumurta işletmelerine yönelik 13 Ekim tarihine kadar sürecek eş zamanlı denetimlerin başladığını bildiren Yumaklı, şu bilgileri aktardı: “Rutin denetimlerimize ilaveten bugün itibarıyla başlayacak eş zamanlı denetimlerimiz ülke genelinde iki hafta sürecek. Konusunda uzman 7 bin 628 personelimizin görev alacağı denetimlerimizde, söz konusu işletmelerde; teknik ve hijyenik koşullarda üretim, izlenebilirliğin sağlanması ve kayıtların tutulması, depolama ve muhafaza koşullarının uygunluğu gibi hususlara ağırlık verilecek.”

Her tür tedbir alındı

Bakan Yumaklı, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıda tüketmesinin halk sağlığının korunmasında büyük önem taşıdığını vurgulayarak, “Özellikle kasap ve şarküteri ile bakkal, market, büfe gibi gıda satış yerlerinin denetimlerine bu dönemde ağırlık veriyoruz. Tüketicilerimizin güvenilir gıdaya gönül rahatlığıyla ulaşması için gereken her türlü tedbiri almaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

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