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Gündem Bakanlık bomba gelişmeyi duyurdu: Yerli füze vurdu
Gündem

Bakanlık bomba gelişmeyi duyurdu: Yerli füze vurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Teber Lazer Güdümlü Kiti'nin F-16 uçaklarına entegre edilmesi sonrası yapılan tatbikatın görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 12:02:00 -

ROKETSAN tarafından geliştirilen Teber Lazer Güdümlü Kiti F-16 uçaklarına entegre edildi. Entegre işlemi sonrası F-16 uçakları, maksat bombalarıyla hedefleri tam isabetle vurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, 1’inci Ana Jet Üs Komutanlığı tarafından, Teber Kabul Testi faaliyeti kapsamında iki F-16 uçağı ile atışlı görevin yapıldığını kamuoyu ile paylaştı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ‘ROKETSAN tarafından entegre edilmiş genel maksat bombaları, hedefleri başarılı bir şekilde ve tam isabet ile vurdu’ denildi.

Teber Güdüm Kiti, bombaları akıllı mühimmata dönüştürüyor. Teber, sahada kullanıcı tarafından çok hızlı şekilde bombaya entegre edilme imkanı sunuyor.

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