  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Bakanlık az önce tüm Türkiye'ye duyurdu! "Yüzde 76" müjdesi geldi
Ekonomi

Bakanlık az önce tüm Türkiye'ye duyurdu! "Yüzde 76" müjdesi geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, esnaf ve sanatkarlar için "Zorlu salgın döneminde esnafımıza destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50’den yüzde 76'ya yükseltildi" açıklamasında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 14:12:00 -
Bakanlık az önce tüm Türkiye'ye duyurdu! "Yüzde 76" müjdesi geldi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, "Zorlu salgın döneminde esnafımıza destek olmak için 2021 öncesinde kullandırılan kredilerde faiz karşılama oranı yüzde 50'den yüzde 76'ya yükseltildi." açıklamasında bulundu.

Bakanlık, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Böylece, 2021 öncesinde kullandırılmış olan yaklaşık 59,2 milyar TL'lik Hazine destekli krediler üzerindeki faiz artışı esnafa yansıtılmadı.

Bu uygulama çerçevesinde esnafımıza ve sanatkârlarımıza bugüne kadar 2,6 milyar TL'den fazla destek sağlanmış olup, uygulama 2022 - 2024 döneminde de devam edecektir."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23