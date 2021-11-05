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Siyaset Bakanlık açıklama yaptı! Türkiye'den acil ateşkes çağrısı
Siyaset

Bakanlık açıklama yaptı! Türkiye'den acil ateşkes çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'da tırmanan çatışmaların son bulması ve barış ve istikrarın tesis edilmesi için acilen "ateşkes" çağrısı yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 22:33:00 -
Bakanlık açıklama yaptı! Türkiye'den acil ateşkes çağrısı

Dışişleri Bakanlığı, Etiyopya'da tırmanan çatışmaların son bulması ve barış ve istikrarın tesis edilmesi için acilen "ateşkes" çağrısı yaparak, tarafları diyaloğa davet etti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Etiyopya'da tırmanan çatışmaların endişeyle takip edildiği bildirildi.

Açıklamada, "(Etiyopya'da) Ülkede şiddetin bir an evvel son bulması ve barış ve istikrarın tesisi için acilen ateşkes ilan edilmesi çağrısı yapıyor, tarafları diyaloga davet ediyoruz. Bu kapsamda her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin, Etiyopya'daki tüm etnik gruplarla tarihi ve kültürel bağlara dayanan dostane ilişkilerinin olduğu vurgulanan açıklamada, Türkiye'nin çatışmaların başından beri Tigray bölgesi dahil, Etiyopya'ya yaptığı insani yardımları sürdüreceği kaydedildi.

Açıklamada, "Türkiye, Etiyopya'da barış, huzur ve istikrarın korunması yönündeki gayretleri desteklemeye devam edecektir." denildi.

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