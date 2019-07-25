Bakanlık açıkladı! PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedeflerin vurulduğunu ve PKK'lı 3 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, ''Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla PKK bölücü terör örgütüne ait silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler etkili şekilde vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.'' denildi.

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