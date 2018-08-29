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Bakanlık açıkladı: O teröristler öldürüldü!

Hatay'ın Payas ilçesinde 5 vatandaşı erzak temini maksadıyla rehin alan ve bugün serbest bırakan teröristlerin yapılan hava harekatı sonrası etkisiz hale getirildiği bildirildi.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:30
Bakanlık açıkladı: O teröristler öldürüldü!

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hatay'ın Payas ilçesinde 28 Ağustos'ta teröristlerin 5 vatandaşı erzak temini maksadıyla rehin aldığı ve bugün serbest bıraktığı hatırlatıldı.

Açıklamada, jandarma operasyon birliklerince İHA ile yapılan takip sonucu, Hatay'ın Kıraç Tepe Bölgesi'nde yakın hava desteğiyle 5 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'nın açıklaması şöyle:

28 Ağustos 2018 Tarihinde Hatay-Payas’ta 5 vatandaşımızı erzak temini maksadıyla rehin alan ve bugün serbest bırakan teröristler, Jandarma İHA ve Jandarma Operasyon Birliklerince yapılan takip sonucu Hatay Kıraç Tepe Bölgesine yapılan yakın hava desteğiyle 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Kamuoyunu saygıyla duyurulur.

Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 19:30
  1. Hatay
  2. Terörle Mücadele

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