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Bakanlık açıkladı! 'Hepsi tek tek yıkılacak'

Rize’de dere yatağında olduğu tespit edilen kaçak yapıların yıkımı, Ardeşen ilçesi ile Çamlıhemşin ilçesi arasında bulunan Fırtına Vadisi'nde de sürecek.

08 Ekim 2018 Pazartesi 10:58
Bakanlık açıkladı! 'Hepsi tek tek yıkılacak'

Rize'nin Ardeşen ilçesi ile Çamlıhemşin ilçesi arasında bulunan Fırtına Vadisi üzerinde tespit edilen, içlerinde işletmelerin de bulunduğu 26 kaçak yapı hakkında yıkım kararı alındı.

Rize’deki kaçak ve dere üzerine inşa edilen yapıların yıkımlarının 2018 yılının sonuna kadar tamamlanacağını dile getiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdürü Vedat Gürgen, tespit edilen kaçak inşaatların sahiplerini inşaatları devam ettirmemeleri yönünde uyararak yıkımın sinyallerini vermişti.

Öte yandan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerinin ilk etapta, vadide dere yatağında inşa edildiği belirlenen 9 binanın yıkımını gerçekleştireceği bildirildi.

 

Haber Tarihi: 08 Ekim 2018 Pazartesi 10:58
  1. Rize
  2. Fırtına Vadisi
  3. Kaçak yapılar
  4. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  5. Açıklama

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