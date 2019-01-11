Bakanlık açıkladı! Hedefler havadan imha edildi

Milli Savunma Bakanlığından son dakika açıklaması yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Irak kuzeyi Zap ve Avaşin Basyan bölgelerine 11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir."