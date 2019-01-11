Bakanlık açıkladı! Hedefler havadan imha edildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan, terörle mücadele açıklamasında, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedeflerin imha edildiği belirtildi.11 Ocak 2019 Cuma 20:05
Milli Savunma Bakanlığından son dakika açıklaması yapıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Irak kuzeyi Zap ve Avaşin Basyan bölgelerine 11 Ocak 2019'da düzenlenen hava harekâtları neticesinde, bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak, sığınak ve mühimmat deposu olarak kullanılan hedefler imha edilmiştir."
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