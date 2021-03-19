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Gündem Bakanlık açıkladı! Hakkari'de toprağa gömülü patlayıcı bulundu
Gündem

Bakanlık açıkladı! Hakkari'de toprağa gömülü patlayıcı bulundu

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ile bir kamyonda 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 23:58:00 - 2021-03-20 00:23:23
Bakanlık açıkladı! Hakkari'de toprağa gömülü patlayıcı bulundu

İçişleri Bakanlığı, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ile bir kamyonda 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildiğini açıkladı.

Patlayıcı madde ve eroin ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari’de toprağa gömülü vaziyette 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı ile bir kamyonda 204 kilo 200 gram eroin ele geçirildiğini belirtti.

Bakanlıktan açıklama

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede, Hakkari İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmalarda, Yüksekova ilçesinde bir ikamette yapılan aramalarda toprağa gömülü vaziyette; 9 kilo 200 gram A-4 plastik patlayıcı, 426 litre asetik anhidrit (eroin hammaddesi), 2 adet çelik yelek, 2 adet uyuşturucu madde pres makinesi, 1 adet hassas terazi, Uyuşturucu madde çoğaltımı ile ilgili bilgilerin yazılı olduğu not defteri ele geçirildiği, 1 şüphelinin gözaltına alındığı açıklandı.

Ayrıca Yüksekova’da bir kamyonda yapılan aramalarda 204 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirilirken gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

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