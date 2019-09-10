Bakanlık açıkladı! 2 terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.10 Eylül 2019 Salı 16:19
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK’ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
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