Bakanlık açıkladı! 2 terörist öldürüldü Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile bölücü terör örgütü PKK’ya ait silah mevzii, sığınak ve barınaklar vuruldu, 2 terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.

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