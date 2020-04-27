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Aktüel

Bakanlık açıkladı: "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kuraları yarın başlıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kura çekilişleri ileri bir tarihe ertelenmişti. TOKİ kuralarının ne zaman çekileceği belli oldu. Ertelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nin 6 ildeki kura çekilişi, 28-30 Nisan tarihleri arasında yapılacak.

2020-04-27 17:16:00 -
Bakanlık açıkladı: "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi" kuraları yarın başlıyor

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "28-30 Nisan 'TOKİ hak sahipliği belirleme kuraları' Manisa, Denizli, Nevşehir, Yozgat, Isparta ve Konya illerini kapsıyor" denildi.

Paylaşımda, detaylara "http://toki.gov.tr" adresinden, sonuçlara da e-Devlet Kapısı'ndan ulaşılabileceği belirtildi. Ayrıca paylaşımda, kura takvimine de yer verildi.

 

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