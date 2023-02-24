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Gündem Bakanlık açıkladı! 1 ayda tam 2 milyon kişi
Gündem

Bakanlık açıkladı! 1 ayda tam 2 milyon kişi

Türkiye 2023 yılının ilk ayında 2 milyon 5 bin 967 yabancı ziyaretçiyi misafir ettiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-24 13:38:00 -
Bakanlık açıkladı! 1 ayda tam 2 milyon kişi

Türkiye 2023 yılının ilk ayında 2 milyon 5 bin 967 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Ocak ayındaki artış oranı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,51 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre Rusya Federasyonu yüzde 108,48 artış ile ocak ayının ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkesi oldu.

Bulgaristan yüzde 51,98 artış ile ikinci, Almanya yüzde 36,45 artış ile üçüncü sırada yer aldı. Gürcistan ile İran da sırasıyla ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye yılın ilk ayında Rusya’dan 279 bin 818, Bulgaristan’dan 167 bin 138, Almanya’dan ise 139 bin 955 kişiyi ağırladı.

Türkiye 2023 yılının ilk ayında 2 milyon 5 bin 967 yabancı ziyaretçiyi ağırladı. Ocak ayındaki artış oranı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 56,51 oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre Rusya Federasyonu yüzde 108,48 artış ile ocak ayının ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkesi oldu.

Bulgaristan yüzde 51,98 artış ile ikinci, Almanya yüzde 36,45 artış ile üçüncü sırada yer aldı. Gürcistan ile İran da sırasıyla ülkemize en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında yer aldı.

Türkiye yılın ilk ayında Rusya’dan 279 bin 818, Bulgaristan’dan 167 bin 138, Almanya’dan ise 139 bin 955 kişiyi ağırladı.

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