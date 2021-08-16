Bakanlık acı haberi duyurdu! Şehit ve yaralılar var

Hain terör örgütü PKK/YPG'nin alçak saldırıları sonucu Pençe- Yıldırım harekatı bölgesinde 3 askerimiz şehit oldu.

3 şehit 2 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-Yıldırım Harekâtı bölgesinde 15 Ağustos 2021 tarihinde teröristler tarafından yerleştirilen EYP’nin patlaması sonucunda üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye kaldırılarak tedavilerine başlanmıştır." denildi.

Pençe-Şimşek bölgesinde de 1 şehit

Milli Savunma Bakanlığından, "Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde bir üs bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile çıkan çatışmada bir silah arkadaşımız şehit olmuştur" açıklaması yapıldı.