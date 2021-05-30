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Bakanlık acı haberi duyurdu! Bir askerimiz şehit oldu
Gündem Bakanlık acı haberi duyurdu! Bir askerimiz şehit oldu
Gündem

Bakanlık acı haberi duyurdu! Bir askerimiz şehit oldu

İçişleri Bakanlığı, Ağrı-Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonunda çıkan çatışmada bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-30 00:31:00 -
Bakanlık acı haberi duyurdu! Bir askerimiz şehit oldu

Bakanlık'tan yapılan açıklamada, "Ağrı-Doğubayazıt ilçesi kırsalında gerçekleştirilen Eren-15 Operasyonunda çıkan çatışmada bir kahraman jandarma personelimiz ağır yaralanmış, helikopter ile Doğubayazıt Devlet Hastanesine kaldırılmış, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah’tan rahmet, aziz millletimize, kederli ailesine ve Jandarmamıza başsağlığı diliyoruz." dedi.

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