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Ekonomi Bakanlık 10 stajyer hazine kontrolörü alacak
Ekonomi

Bakanlık 10 stajyer hazine kontrolörü alacak

Yeniakit Publisher
2020-12-07 08:15:26 -
Bakanlık 10 stajyer hazine kontrolörü alacak

ANKARA (AA) - Hazine ve Maliye Bakanlığına 10 stajyer hazine kontrolörü alımı amacıyla sınav yapılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığında istihdam edilmek üzere en fazla 10 stajyer hazine kontrolörü alınacak.

Giriş sınavı için başvurular 3 Şubat 2021'de başlayacak ve 17 Şubat'a kadar "https://sinav.hmb.gov.tr" adresi veya bakanlık internet sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.

Sınav, yazılı (klasik) ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacak.



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