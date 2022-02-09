Bakanlığın o düzenlemesi en çok Acun Ilıcalı'yı sevindirecek

Adalet Bakanlığı'nın 2022 nafaka düzenlemesi taslağı Acun Ilıcalı'nın yüzünü güldürdü. Yeni nafaka düzenlemesi yürürlüğe konulduğunda Acun Ilıcalı eski eşi Şeyma Subaşı'ya ödediği rekor tazminatı 2 yıl sonra bitirmiş olacak.

Yeni nafaka düzenlemesi taslağına göre, bir eşin diğerine ödediği nafakaya süre sınırı gelebilir. Adalet Bakanlığı'nın yeni düzenlemesine göre 3 yılın altındaki evliliklerde 5 yıl, 7 yılın altındaki evliliklerde 5 ile 10 yıl arasında nafaka verilmesi ön görülüyor. Buna göre Acun Ilıcalı ile 1 yıl evli kalan ve toplamda her ay 125 bin TL nafaka alan Şeyma Subaşı, 2024 yılından itibaren nafaka alamayacak.

Yeni nafaka düzenlemesinin ardından gözler Acun Ilıcalı'ya çevrildi: Hürriyet’ten Gizem Karakış’ın haberine göre Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın gündem maddeleri arasına aldığı nafaka konusunda taslak hazırlandı.Nafaka bitiminde eşin maddi durumu incelenecek, süreye iki-üç daha eklenebilecek. Bu gelişmeler ışığında sosyal medyada gözler eski eşi Şeyma Subaşı'ya ödediği rekor tazminatla gündemden düşmeyen Acun Ilıcalı'ya çevrildi.

2018 yılında evlendiği Acun Ilıcalı'dan 2019 yılında boşanan Şeyma Subaşı, 2024 yılından itibaren nafaka alamayacak.

Subaşı'na 115 bin TL yoksulluk, Melisa'ya ise 10 bin TL iştirak nafakası olmak üzere her ay 125 bin TL ödeniyor.