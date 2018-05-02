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Bakanlara talimat: Hızla hayata geçirelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan ile imzalanan 25 anlaşmayla ilgili bakanlarına “anlaşmaların takipçisiyim, hızlıca hayata geçirelim” mesajını verdi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 06:53
Bakanlara talimat: Hızla hayata geçirelim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan temaslarında imzalanan 25 anlaşma arasında havaalanının yeni terminalinden polislerin eğitimine, meteoroloji alanındaki işbirliğinden kömür tesisleri inşasına kadar birçok konu başlığı bulunuyor. Erdoğan’ın, bakanlarına “anlaşmaların takipçisiyim, hızlıca hayata geçirelim” mesajı verdiği öğrenildi.

Özbekistan’da Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in göreve gelmesinin ardından ekonomide dışa açılma kararının verilmesi sonrasında, Türkiye, bu pazardan pay almaya en yakın ülke olarak ön plana çıkıyor. İki ülke arasında boyutu 3 milyar doları bulan 25 anlaşma imzalanırken Erdoğan’ın seyahatine 200’ü akın iş insanı da eşlik etti. İş insanlarının yeni dönemde birçok yatırımı da üslenmesi bekleniyor.

 

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 06:53
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