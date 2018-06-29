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Bakanlara plaka yeniliği

Yeni hükümet sisteminde gözler kabineye atanacak isimlere odaklandı.

29 Haziran 2018 Cuma 08:57
Bakanlara plaka yeniliği

Bu çerçevede TBMM Başkanlık Divanı yanı sıra sayısı 18’i bulan ihtisas komisyonu başkanlıkları özellikle öne çıkıyor. 24 Haziran sürecinde mevcut kabineden 21 isim yeniden aday olarak Meclis’e girdi.

Bu nedenle bu isimler istifa ettirilip dışarıdan bakan atanmazsa ihtisas komisyonu başkanlıkları için yarış daha da kızışacak. Ancak mevcut bakanlara, yönetim ve devlet tecrübeleri dikkate alınarak bu yarışta daha fazla şans tanınıyor. Böylece cumhurbaşkanlığı kabinesinin açıklanması ile birlikte kırmızı plakalara veda edecek olan isimler, TBMM’de üstlenecekleri yeni görev nedeniyle plaka değiştirerek hizmete devam edecek.

Haber Tarihi: 29 Haziran 2018 Cuma 08:57
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