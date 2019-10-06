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Bakanlar ve milletvekilleri futbol maçı yaparak stres attı

Bakanlar ve AK Parti milletvekilleri, 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı kapsamında bulundukları Kızılcahamam'da futbol maçı yaparak çalışmalara ara verdi.

06 Ekim 2019 Pazar 07:42
Bakanlar ve milletvekilleri futbol maçı yaparak stres attı

AK Parti 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için Kızılcahamam'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile bazı milletvekilleri, futbol maçıyla stres attı.

Kampa katılan Çavuşoğlu, Varank ve Kasapoğlu ile bazı milletvekilleri, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılış konuşması ile başlayan ve gün boyu devam eden toplantıların ardından, kaldıkları Kızılcahamam Eliz Otel'in yakınındaki halı sahada futbol maçı yaptı. 

Bakanlar ve AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, devre arası maçı değerlendirdi.

Grup Başkanvekili Özkan, maç devam ederken kural değiştirildiğinden şikayet ederken Bakan Çavuşoğlu, "Efendim, buna sahada ve masada güçlü Türkiye denilir." karşılığını verdi. Bakan Varank ise "Skoru resetlediler." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu da "Her iki takım da centilmence, kardeşçe ve dostça mücadele ediyor. Her zaman tavsiye ettiğimiz gibi centilmenliği tavsiye ediyoruz. Sonuna kadar mücadele, sonuna kadar kardeşlik diyoruz." ifadelerini kullandı.

Eski milli futbolcu ve İzmir Milletvekili Alpay Özalan ise vefat eden amcası İbrahim Özalan'ın cenazesi nedeniyle maça katılamadı.

 

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Haber Tarihi: 06 Ekim 2019 Pazar 07:42
  1. İzmir
  2. Kızılcahamam Kampı
  3. Bakanların futbol maçı
  4. Anadolu Ajansı

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