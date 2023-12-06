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Gündem Bakanlar şaşkına dönüyor! Deprem anında denizde korkunç görüntü
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Bakanlar şaşkına dönüyor! Deprem anında denizde korkunç görüntü

Yeniakit Publisher
2023-12-06 12:34:00 -

Bursa'da 5.1'lik Gemlik depreminin olduğu sırada denizin ortasından çıkan beyaz duman bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Depremin olduğu gün ve saniyelerde kaydedilen görüntülerde, denizin ortasından beyaz bir dumanın çıkarak yükseldiği görülüyor.

Geçtiğimiz pazartesi meydana gelen ve merkez üssü Gemlik Körfezi olarak bildirilen Bursa ve ilçeleri başta olmak üzere İstanbul, Yalova ve Kocaeli'den de hissedilen 5.1'lik depremin yankıları halen sürüyor. Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı depremin ardından sosyal medyada yayılan bir görüntü tartışma konusu oldu.

Gemlik Körfezi'ne kıyısı olan Mudanya ilçesinin Kumyaka Mahallesi'nde deprem anında kayıtta olan bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinde sarsıntı anında denizin ortasından beyaz bir dumanın çıktığı ve bir süre yukarıya doğru yükseldiği görüldü. Deprem ile aynı saniyelerde kaydedilen görüntüler sosyal medyada da ilgi odağı oldu.

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