Bakanlar F1 Dünya Şampiyonası öncesi pistte incelemede bulundu!

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Ayrışma konusunda en büyük silahlarının kültür-sanat ve sportif etkinlikler olduğunun altını çizen Bakan Ersoy, Çünkü böyle büyük bir mega kenti tanıtırken uluslararası arenada ses getiren kültürel sanatsal ve sportif faaliyetlere de ev sahipliği yapabiliyor olmanız gerekiyor. Bu bağlamda Formula 1 dünya çapındaki en etkili sportif olaylardan bir tanesi. Intercity başkanımızın da söylediği gibi iki milyara yakın seyirci kapasitesine sahip. Küresel salgın sebebiyle de insanlar pistlerden uzak kaldılar. Birçok etkinlikten uzak kaldılar. Açılmalar başlayınca da açıkçası öncelikli olarak ilk açılan yerlere gelip tekrar kaybettikleri vakti tekrar hızlı bir şekilde değerlendirmek istiyorlar. Eskiye dönüşün en anlamlı mesajının verildiği etkinlikler şeklinde de bu gelişiyor. Biliyorsunuz bu etkinlikler biraz da pahalı etkinlikler. Sahip olduğu ve yarattığı ilgi sebebiyle de doğal olarak çok fazla finansal destek gerekiyor. Bu bağlamda Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı 2019'da hizmete girdi. Biz Turizm Geliştirme Ajansı olarak Formula 1'in İstanbul organizasyonuna destek verme kararı aldık. Bizim isteğimiz, arzumuz inşallah Intercity bu organizasyonu İstanbul'da kalıcı hale getirir tekrar. Standart programa dahil eder. Biz de bu bağlamda ihtiyaç da olursa Turizm Geliştirme Ajansı bünyemizdeki turizm geliştirme ajansı vasıtasıyla daha fazla katkı vermeye hazırız." şeklinde konuştu.

“Bu Etkinlikler Başka Uluslararası Etkinlikler İçin deCazibe Noktası Oluşturuyor”

Bakan Ersoy, bu tarz etkinliklerin başka uluslararası etkinlikler için de cazibe noktası oluşturduğuna vurgu yaparak, "Siz bu tarz etkinliklerin sayısını arttırdıkça diğer uluslararası etkinliklerin de hedef ülkesi haline geliyorsunuz. Bu tarz organizasyonlar için bu çapta değerli lokasyonlar, değerli şehirler de önemli. Yani onlar da aslında bu tarz şehirlerde bu organizasyonları gerçekleştirmek istiyorlar. Çünkü turistik altyapısı, konaklama altyapısı ve ulaşım altyapısı diye baktığınız zaman en rahat organizasyonların gerçekleştirileceği şehirlerden bir tanesi burası. Her şeyden önce suni bir şehir değil, doğal bir şehir burası. Binlerce yıllık geçmişi olan bir şehir. Bütün bunları üst üste koyduğunuzda herkesin çıkarlarının birleştiği turistin de en keyifli şekilde bu tarz etkinliklere katılacağı bir ortam oluşmuş oluyor. İnşallah kalıcı hale getiririz el birliğiyle. Biz de üstümüze düşen ne varsa bundan sonraki organizasyonlar için artan oranda destek vermeye devam etmek istiyoruz. İnşallah başarılı bir organizasyon olur. Daha nicelerine ev sahipliği ederiz diye düşünüyorum." diye konuştu.