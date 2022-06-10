Bakanlar Diyarbakır’da gökyüzünü gözlemledi

Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği’nin ilk gece gözlemine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu katıldı.

Gece saatlerinde başlayan gözlem sırasında Zerzevan Kalesi ve çevresine kurulmuş teleskoplardan yıldızları, gezegenleri ve gök cisimlerini inceleyen bakanlar, gençlerle birlikte uzay gözlemi yaptı. Ayın kaybolmasıyla birlikte başlayan gözlem sabah saatlerine kadar devam etti. Gençlerle birlikte gözlem yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, izlenimlerini anlattı.

EN İYİ 10 GÖZLEM NOKTASINDAN BİRİ

3 bin yıllık geçmişi olan Zerzevan Kalesi, Türkiye’de en iyi gökyüzü gözlemi yapılan 10 yer arasında gösteriliyor. UNESCO tarafından 2020 yılında Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alınan kale ve kale içinde bulunan Mithras Tapınağı, yüzlerce yıldır insanların ilgisini çekiyor. Etkinliğe en küçüğü 1, en büyüğü 86 olmak üzere toplamda yaklaşık bin kişi katılıyor. Çok sayıda yabancı basın mensubu ile İran, Burundi, Endonezya, Çad, Filipinler, Tayland ve Güney Sudan gibi ülkelerin büyükelçileri de etkinlikte yer alıyor.

Kaynak: DOĞRUHABER / Hasan Şenol