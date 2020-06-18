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Aktüel

Bakanı Kurum Elazığ'da depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-18 19:54:30 -
Bakanı Kurum Elazığ'da depremzedeler için yapılan konutlarda incelemelerde bulundu

ELAZIĞ (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'da depremzedeler için yapılan toplu konut alanlarında incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum, 24 Ocak'ta meydana gelen, merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından, ağır hasarlı olduğu için evleri yıkılan depremzedeler için yapılan toplu konut şantiye sahalarında incelemelerde bulunarak, devam eden çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Bizmişen, Sürsürü, Mustafapaşa Mahallesi ile Karşıyaka ve Çatalçeşme toplu konut şantiye sahalarını gezen Kurum, bir araya geldiği depremzedelerin taleplerini dinledi.

Bakan Kurum'a, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Vali Erkaya Yırık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Metin Bulut ve Zülfü Tolga Ağar ile kurum ve kuruluş yetkilileri eşlik etti.

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